عضو (مستقل) في البرلمان (المنحل) مرشحاً خلفاً لحمدوك





كشفت مصادر (متطابقة)، عن انضمام البروفيسور أحمد صباح الخير الأكاديمي والعضو المستقل في البرلمان (المنحل)، لقائمة الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للدكتور عبد الله حمدوك. وأكدت المصادر أن بروفيسور صباح الخير تلقى طلباً من مجموعات من داخل القوى الثورية بالقبول بالترشيح لمنصب رئيس الوزراء، واختيار مرشح آخر لمنصب والي ولاية النيل الأبيض الذي كان قد اختير له. وبحسب (صحيفة الحراك) إن البروفيسور أحمد صباح الخير انخرط في مشاورات واسعة وأخطر عدداً من المقربين منه بالخطوة التي تلقاها، وأضاف المصدر بأن المجموعات التي رشحته تضم مكونات ثورية تنتمي إلى ولايات البلاد المختلفة. ورأى المصدر الذي فضل حجب اسمه في الوقت الحالي، أن ترشيح البروفيسور أحمد محاولة لقطع الطريق أمام ترشيح الدكتور كمال إدريس الذي يعتبر أقوى المرشحين، وأشار إلى أن اختيار الشباب للرجل لأنه (من طينتهم) ـ على حد تعبيره، وقال إنهم يتمسكون بترشيحه لأسباب عديدة، لافتاً إلى أنه رجل مستقل يناسب المرحلة بجانب إسهاماته في ثورة ديسمبر.

الخرطوم: (كوش نيوز)