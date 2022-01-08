الإرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي حدوث ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فd معظم انحاء البلاد خلال ال 24 ساعة القادمة .

وأشارت الهيئة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم السبت إلى أن من أهم معالم الطقس تعمق منخفض السودان الحراري الذي يؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية .

وتوقعت أن يسود طقس صافي ومشمس في كل من الخرطوم ، حلفاالجديدة ، شندي ، دنقلا ، كريمة ، كسلا ، ود مدني ، القضارف ، الأبيض ، كوستي ، سنار ، الدويم ،أم بنين ، ابو نعامة ، الدمازين ، زالنجي ، الضعين ، بابنوسة ، الفاشر ،عطبرة ، الجنينة ، رشاد ، النهود وكادوقلي.

أما في بورتسودان ، حلايب ، شلاتين ووادي حلفا فسيكون الطقس غائما جزئيا، بينما توقعت أن تتعرض نيالا لأتربة.

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