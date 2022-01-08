“سوداني” تفوز بلقب أفضل شبكة اتصالات في السودان





فازت شركة سوداني للاتصالات، بلقب أفضل شبكة اتصالات بالسودان، من حيث الخدمات في استفتاء منصة (واكب الرقمية) للعام 2021م بنسبة أصوات (39%) تلتها شبكة زين بنسبة (35%) فيما حصلت (MTN) على (26%). وقال مدير منصة واكب محمد الطيب، إن أكثر من (45) ألف شخص شاركوا في التصويت الذي يعتبر الثالث هذا العام، وأكد مشاركة أكثر من مليون شخص في هذا التصويت عبر منصات (واكب) المختلفة. وقال الطيب، وفق صحيفة الصيحةإن التصويت هذا العام كان موسعاً بالتركيز على الجوانب الإيجابية والخدمية والاحتفاء المعنوي للذين شاركوا في أعمال مجتمعية، وأوضح أن (85%) من جمهور منصة (واكب) داخل السودان، ونوه إلى أن التصنيف بدأ من شهر سبتمبر الماضي عبر لجنة داخلية وأخرى استشارية خارجية وأن الجمهور هو من يقوم بالترشيح.

الخرطوم ( كوش نيوز)