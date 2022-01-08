لجنة كرة القدم النسائية تناقش ترتيبات النسخة الجديدة لدوري السيدات





التقت الأستاذة منال على بشرى ، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد السوداني لكرة القدم ظهر السبت 8 يناير 2022م، بممثلين لاندية السيدات في منطقة الخرطوم. واستمعت رئيسة اللجنة الى رؤية الاندية للموسم المقبل من دوري السيدات ، من اجل تذليل المصاعب حتى تقدم اللجنة موسم ناجح، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالتسجيلات وبداية الموسم والتحكيم والعملية التنظيمية للدوري والملاعب. واوضحت الاستاذة منال على بشرى وفق ( سونا) ان الهدف من الاجتماع تجويد العمل في الفترة المقبلة بيد ان الاندية تعتبر شريك في الدوري، وذكرت ان نجاح الدوري يسهم في تطور المنتخب السوداني للسيدات، الذي يتأهب لمزيد من المشاركات الخارجية في الفترة المقبلة، وكشفت منال البشرى عن انها ستعمل على عقد اجتماع مع اندية الولايات خلال الفترة المقبلة للاستماع الى رؤيتهم.

الخرطوم ( كوش نيوز)