بطولة الأمم الإفريقية تنطلق بالكاميرون وسط ضوابط جديدة





تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، الكاميرون 2021 الاحد وفقا لشروط حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم تتعلق بتبديلات اللاعبين ، والحد الأدنى لعدد اللاعبين في حالة اختبارات COVID19 الإيجابية . سيطبق الاتحاد قاعدة التبديلات الخمسة لكل قاعدة خلال هذه المسابقة ، على النحو التالي:سيسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى. للحد من تعطيل المباراة ، سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات بين الشوطين. إذا أجرى كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت ، فسيتم احتساب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي. عند لعب وقت إضافي سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي ، ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي إذا كانت نتيجة اختبار Covid-19 PCR لأي لاعب إيجابية ، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعباً متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى ، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى ، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر (11) لاعبًا على الأقل خاسراً للمباراة بنتيجة 0-2 في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.

الخرطوم ( كوش نيوز)