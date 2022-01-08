التحكيم المركزية :تطبيق تقنية الفار بالدوري الممتاز





أكد الأستاذ صلاح أحمد محمد صالح ، رئيس لجنة التحكيم المركزية بالاتحاد العام لكرة القدم علي ضرورة وضع خطة واضحة وبرنامج متكامل يعتمد علي تأهيل الحكام فنيا وبدنيا لمواكبة التطور والتعديلات في قانون كرة القدم . وقال صلاح وفق (سونا) منذ العام 2016– وحتي العام 2021م تم تعديل 130 فقرة في قانون كرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، مشيرا لدور الحكام الكبير في تطوير كرة القدم وان الحكم السوداني متميز في منافسات الاتحاد الافريقي ، وشدد علي ضرورة المحافظة علي التمثيل الخارجي حفاظا علي إختيار الحكم السوداني المتواصل في المنافسات الاقليمية والدولية ولفت الي تمثيل السودان في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بالحكم المساعد محمد عبدالله نيالا . وأعلن صلاح عن خطة لجنة التحكيم بتطبيق تقنية (الفار) في النصف الثاني للدوري الممتاز والتي تتطلب مزيدا من التأهيل وإقامة الورش لكيفية التعامل مع تقنية الفار . وأوضح جاهزية لجنة التحكيم لإقامة الورش في جميع الاتحادات المحلية ، وناشد بتبصير اللاعبين والمدربين والإداريين بقانون كرة القدم لمواكبة التطوير المستمر من الفيفا .

الخرطوم ( كوش نيوز)