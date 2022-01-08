شاهد بالصورة: “زيّ” المدير العام للمنتخب السوداني يثير جدلاً على منصات التواصل.. تعرّف ماذا يرتدي!





أثار “زيّ” المدير العام للمنتخب السوداني، داخل المعسكر التحضيري، جدلاً كثيفاً، على منصات التواصل الاجتماعي، انتقاداً لارتدائه شعار فريق أجنبي.

و انتشرت صورة تظهر المدرب العام للمنتخب” محسن سيد” و هو يرتدي زيّ نادي الهلال السعودي داخل المعسكر التحضيري للمنتخب السوداني لبطولة امم افريقيا.

ما عده البعض مؤشراً لحجم الفوضى الإدارية التي تعيشها كرة القدم حاليا في السودان، و يعكس بصورة واضحة مدى استهتار و عدم اهلية و احقية بل عدم استيعاب “محسن سيد” لمعنى منصب المدرب العام لمنتخب السودان في بطولة بحجم امم افريقيا، على حد وصفهم.

فيما دافع آخرون عنه، قائلون يكفي ان الرجل قد استلم المنتخب دون ان يشترط مقابلاً، او حتى يعرف أجره.

الخرطوم: (كوش نيوز)