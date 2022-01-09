سياسية
مصادر : الإنتهاء من مناقشة قائمة المرشحين..إقتراب تعيين رئيس وزراء وحكومة جديدة في السودان
أكد مصدر بمجلس السيادة السوداني عزم الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعيين رئيس مجلس وزراء جديد خلفا للدكتور عبدالله حمدوك المستقيل ، وأشار المصدر الإنتهاء من تمحيص قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء وقائمة أخرى بالوزراء ممن سيتم تعيينهم للوزارات الإتحادية.
فيما كشف عن إعفاء الولاة المكلفون من قبل الدكتور عبدالله حمدوك وتعيين آخرون.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
البرهان عدو الثورة المنقلب عليها .. هو الذي يعين رئيس الوزراء !!!!!
أذن فلتستمر الثورة عاصفة مزلزلة حتى التخلص تماما من رجس الكيزان ودنسهم .