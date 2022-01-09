أعلن رفضه التام للمبادرة .. تجمع المهنيين : تحركات فولكر بيرتس مفارقة لمهام البعثة





أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه التام لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس، لمشاورات الحوار و عملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين.

و قال في بيان له اليوم، إن الدعوة تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية على حد تعبيره، مؤكدًا، تمسكه باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية).

و أشار إلى أن تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقه للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، و تابع: “ممارساته تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية”.

باج نيوز