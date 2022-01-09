المالية: لا زيادة في سعر الدولار الجمركي





قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن ما أثير عن زيادة سعر الدولار الجمركي والفائدة على سعر الصرف غير صحيح.

وأوضحت المالية في بيان، أن المتداول حول زيادة سعر الدولار الجُمركي وما سُمِي بـ”الفائدة على سعر الصرف” منسوباً لوزير المالية في مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة والغرض منه التضليل والإثارة.

وأشار البيان إلى أن ما يجري تداوله هذه الأيام بين الفينة والأخرى من أخبار تُنسب للمالية عبر قنوات غير موثقة وأخرى ذات غرض لا صحة له وموجه للتأجيج.

الصيحة