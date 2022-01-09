أمم أفريقيا: الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو





أحرز القائد فينسن أبو بكر هدفين من ركلتي جزاء لتحول الكاميرون صاحبة الأرض تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على بوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ياوندي الأحد. وتقدم غوستافو سانغاري بهدف لبوركينا فاسو التي افتقدت المدرب كامو مالو وستة لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا ليصمت حوالي 45 ألف مشجع في الإستاد الأولمبي الجديد. وسجل سانغاري وفق موقع رياضة 24 الهدف بقدمه اليسرى من مدى قريب في الدقيقة 24 ضمن منافسات المجموعة الأولى، لكن بوركينا فاسو ارتكبت خطأين من القائد برتران تراوري والمدافع إيسوفو دايو لتنال الكاميرون ركلتي جزاء قبل الاستراحة. ونفذ المهاجم أبو بكر، الذي كان ضمن تشكيلة الكاميرون عندما أحرزت لقب كأس الأمم 2017 في الغابون، الركلتين بثقة داخل المرمى.

الخرطوم ( كوش نيوز)