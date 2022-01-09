افتتاح بطولة أمم أفريقيا بحفل بسيط





افتتحت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الأحد، بالكاميرون بشكل بسيط على ملعب باول بيا في العاصمة ياوندي وحضر حفل الافتتاح الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته ورئيس دولة جزر القمر وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني ونوانكو كانو اسورة كرة القدم النيجرية وعدد آخر من المدعويين. وبدأ الحفل وفق موقع رياضة 24 بعزف بعض المقطوعات الموسيقية ثم عرض عسكري قبل أن يلقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة وبول بيا رئيس الكاميرون كلمة بشان البطولة وبعد ذلك بدأ الاحتفال بوضع مجسم كبير لكأس البطولة في منتصف الملعب ثم ظهر أسد يتجول فوق الملعب قبل أن يظهر داخل الأرضية بتقنية الهولوغرام ثم قام 500 شاب بأداء بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن ثقافة الشعب الكاميروني كما تم عرض جميع أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة. يذكر أن البطولة تضم 24 منتخباً وستشهد حضوراً جماهيرياً بعدما وافق الاتحاد الأفريقي على حضور الجماهير لمباريات المنتخب الكاميروني بنسبة 80% من سعة الإستاد على أن تحضر الجماهير بنسبة 60% من سعة الإستاد في بقية المباريات.

الخرطوم( كوش نيوز)