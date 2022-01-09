اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 10 يناير 2022
أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 10 يناير 2022 م، وجاء السعر 436.28020 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر الأحد 9 يناير 2022 م الذي بلغ 436.27980 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.
الخرطوم (كوش نيوز)