استشاري الطب النفسي “علي بلدو”: على رئيس الوزراء المرتقب مقابلتي في العيادة أولاً…
دعا استشاري الطب النفسي “علي بلدو” رئيس الوزراء السوداني المرتقب مقابلته، في العيادة أولاً.
و قال “بلدو” في تصريحات صحفية إن الأوضاع الراهنة أكثر جنوناً من أن يعالجها أحد، من واقع انعدام الثقة والتراكمات التي أثرت على النفسية والمزاج العام.
و علل المختص المعروف ذلك، بكون الأوضاع الراهنة في السودان و في الساحة السياسية قد اصبحت أكثر جنونا من ان يعالجها احد، حتى الاستشاريين، و من واقع انعدام الثقة و عدم قبول الاخر و الترسبات و التراكمات العميقة، مما اثر على النفسية و المزاج العام و القدرة على التفكير و تجاوز الازمات.
و أضاف “علي بلدو” أن القبول بمثل هذه المناصب وفي ظل هذه الظروف و هذه المعطيات الراهنة، تعبر عن العرض او الغرض او المرض، و بالتالي الحوجة الماسة للدعم النفسي و الاستبصار الاجتماعي و التهيئة الذهنية قبل مباشرة المهام، في بلاد فقدت عقلها منذ زمن، علي حد تعبيره.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
أنت نفسك محتاج لطبيب نفسي مسلم عالم بأمور دينه حتى يصلح ما أفسده الغرب في نفسياتك وسلوكك المنحرف
هل يادكتور تعرضت لي أفعال قوم لوط في طفولتك مما جعلك تحن للمثليين والجنس الثالث ان كان كذلك نسأل الله أن يخسف الله الأرض بالسودان ويجعل عاليها اسفلها….ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
هل يادكتور تعرضت لي أفعال قوم لوط في طفولتك مما جعلك تحن للمثليين والجنس الثالث ان كان كذلك نسأل الله أن لا يخسف الله الأرض بالسودان ويجعل عاليها اسفلها….ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13226989.htm?unapproved=606516&moderation-hash=cec5ce0794f0b5a5440bc651d6476698#comment-606516