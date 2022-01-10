استشاري الطب النفسي “علي بلدو”: على رئيس الوزراء المرتقب مقابلتي في العيادة أولاً…





دعا استشاري الطب النفسي “علي بلدو” رئيس الوزراء السوداني المرتقب مقابلته، في العيادة أولاً.

و قال “بلدو” في تصريحات صحفية إن الأوضاع الراهنة أكثر جنوناً من أن يعالجها أحد، من واقع انعدام الثقة والتراكمات التي أثرت على النفسية والمزاج العام.

و علل المختص المعروف ذلك، بكون الأوضاع الراهنة في السودان و في الساحة السياسية قد اصبحت أكثر جنونا من ان يعالجها احد، حتى الاستشاريين، و من واقع انعدام الثقة و عدم قبول الاخر و الترسبات و التراكمات العميقة، مما اثر على النفسية و المزاج العام و القدرة على التفكير و تجاوز الازمات.

و أضاف “علي بلدو” أن القبول بمثل هذه المناصب وفي ظل هذه الظروف و هذه المعطيات الراهنة، تعبر عن العرض او الغرض او المرض، و بالتالي الحوجة الماسة للدعم النفسي و الاستبصار الاجتماعي و التهيئة الذهنية قبل مباشرة المهام، في بلاد فقدت عقلها منذ زمن، علي حد تعبيره.

الخرطوم: (كوش نيوز)