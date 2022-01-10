المخابرات السودانية تحبط تهريب 20 فتاة إثيوبية إلى ليبيا ودبي





أحبطت المخابرات العامة السودانية، اليوم (الأحد)، تهريب 21 شخصاً من الجنسية الإثيوبية بينهم 20 فتاة تقل أعمارهن عن 20 عاماً كانوا في طريقهم إلى الخرطوم، ومنها إلى دبي وليبيا.

وذكر مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف العميد أمن آدم عثمان محمد، أن إحباط عملية التهريب أسفر عن القبض على شبكة للاتجار وتهريب البشر، والتحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالإضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة وحفاظاً على أمن البلاد من المهددات الأمنية الماثلة، على رأسها انتشار الوجود الأجنبي غير المقنن.

صحيفة سبق