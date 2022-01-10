رياضية

قرار جديد للمفوضية تجاه نادي الهلال السوداني

2022/01/10
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شعار الهلال

أصدرت مفوضية هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم، قرارًا، الأثنين، قضى ببطلان قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم لتعيين ما يسمى بلجنة تطبيع بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر 2010.

وطالبت المفوضية وفق قرارها، بإلغاء أيّ إجراءاتٍ ترتبّت على ذلك القرار.

وشدّدت على مراجعة وحصر العضوية في الفترة من العشرين من أكتوبر 2010، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020.

وأوصت المفوضية بتكوين لجنة تسيير المجال نادي الهلال الإدارية والمالية والفنية وفقًا لنصّ المادة الإدارية”8ك” من قانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم 2017.

وطالبت بتكوين لجنة تفتيش إداري ومالي للنادي من التاسع والعشرين من أغسطس 2020 إلى تاريخ إصدار القرار.

باج نيوز

2022/01/10
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