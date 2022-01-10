السيادي يبحث الانتهاكات في المؤسسات الصحية





تعهد عضو مجلس السيادة د.عبد الباقي عبدالقادر الزبير بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي بما يمكنه من تقديم خدماتٍ ترضي المواطنين. وبحث الزبير خلال لقائه بالقصر الجمهوري الاثنين مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د.طه المسلمي الكباشي، امكانية تنسيق جهود القطاعات التي تقدم الخدمات العلاجية على مستوى ولاية الخرطوم بما ينعكس ايجاباً على الولايات الأخرى فى قطاعها العام والخاص والقطاع الخيري وقطاع الخدمات العلاجية في مؤسسات القوات النظامية. وأوضح المسلمي وفق صحيفة الصيحة أن اللقاء استعرض الخطة الصحية لولاية الخرطوم لهذا العام، وتناول أهم قضايا القطاع الصحي، إلى جانب ما شهدته المؤسسات الصحية من انتهاك لحرماتها خلال التظاهرات التي حدثت مؤخرا ، مشيراً في ذلك إلى اجتماع عضو مجلس السيادة عبدالباقى عبد القادر مع لجنة امن ولاية الخرطوم مؤخراً، والذي اعتبر المستشفيات مناطق ذات خصوصية عالية يجب تجنبها خلال الاحتجاجات. ولفت مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، إلى أن المبادرات التي أطلقها عضو السيادي ووالي الخرطوم المكلف الطيب محمد الشيخ،والخاصة بإبعاد مسارات التظاهرات عن المؤسسات ذات الخصوصية العالية وعدم انتهاك حرماتها ، وجدت إستجابة كبيرة، موضحاً إن التقارير الواردة عن تظاهرات أمس كانت إيجابية.

الخرطوم ( كوش نيوز)