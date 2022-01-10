التربية: الامتحانات في موعدها ولا اتجاه لتعطيل العام الدراسي





قطعت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بأنه لا يوجد أي اتجاه لتأجيل العام الدراسى.

واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر في تصريح لـ (باج نيوز ) أن امتحانات الفترة الأولى المحدد لها الاسبوع القادم لمرحلتي الأساس والثانوي ستقام في موعدها ونوه إلى أن وزارته تركت أمر الحالات الفردية بالنسبة للطلاب غير الموزعين جغرافيا لتقديرات مدراء المدارس.

وأكد عمر أن الوزارة التزمت بالتوزيع الجغرافي في السنوات الماضية حتي لا يحدث تأثير على الطلاب في مثل هذه الظروف ، وقال إن الوضع الدراسي مطمئن حالياً إلى في حال طرأ ظرف عام فوق حدود اختصاصات الوزارة

وأكد إبراهيم أن الامتحانات ستقام في الزمن المُحدد حسب التقويم الدراسي

باج نيوز