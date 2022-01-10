شاهد بالصورة.. نائب رئيس الجمهورية الأسبق عقب نطق المحكمة ببراءته





خرّ نائب رئيس الجمهورية الأسبق، القيادي بالنظام السابق “يوسف كبر” ساجداً لله تعالى في باحة المحكمة عقب صدور حكم ببراءته.

و أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا عمر أبوبكر، قراراً نهائياً اليوم الاثنين ببراءة نائب رئيس الجمهورية الأسبق ” عثمان محمد يوسف كبر”، و كريمته غادة عثمان، والتجاني حسن، من كل التهم المنسوبة إليهم.

ووجهت المحكمة إدارة السجن بإخلاء سبيلهم فوراً، وتوجيه البنك المركزي بفك حساباته وإلغاء حجز أية أموال أو عقارات ومنقولات تخصه.

الخرطوم: (كوش نيوز)