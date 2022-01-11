توزيع أرباح صندوق الانتاج الحيواني الثاني بـ 47.8% .. هايبر ديل توزع أرباح صناديقها الاستثمارية





بنهاية العام 2021م أعلنت شركة هايبر ديل المالية المحدودة ، عن توزيع أرباح العام 2021م لعملاءها في الصناديق الاستثمارية ، الجدير بالذكر ان شركة هايبر ديل المالية المحدودة هي شركة مساهمة عامة تعمل فى مجال الإستثمار المالي من الفئة الأولي بسوق الخرطوم للأوراق المالية وتقوم بإنشاء وادارة الصناديق الإستثمارية والمحافظ الإستثمارية الخاصة والعامة .

وأعلنت الشركة عن ايداع ارباح الصناديق الاستثمارية في حسابات العملاء ، حيث بلغت ارباح صندوق الصادرات الاستثماري الثاني 30% وصندوق الصادرات الأستثماري الأول 45% و صندوق الانتاج الحيواني الأول 47.8%.

يذكر ان صندوق الصادرات الاستثماري ( الأول والثاني) وصندوق الانتاج الحيواني هي صناديق استثمارية قصيرة الأجل ومغلقة انشأت بغرض حشد الموارد من المستثمرين بصيغة المضاربة المقيدة وبرأس مال 2,000,000,000 جنيهاً سودانياً لصندوق الصادرات الاستثماري الأول و 5,000,000,000 جنيهاً سودانياً لصندوق الصادرات الاستثماري الثاني و 100,000,000 جنيهاً سودانياً لصندوق الانتاج الحيواني الأول.

الخرطوم (كوش نيوز)