كاف: الهلال سيلعب مباريات المجموعات على استاده





أفادت أنباء بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بصدد الإعلان عن استضافة ملعب استاد الهلال لمباريات الفريق في دورى الأندية الأفريقية بداية من الجولة الأولى، وذلك بعد أن أرسل الهلال عدداً من الخطابات أكد فيها استيفاء الاستاد لما يقدر بنسبة (80%) من اشتراطات (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص اللعب وتراخيص الأندية.

وكشف مسؤول تراخيص الأندية السابق عز الدين الحاج، أن الاتحاد العام لكرة القدم تسلّم خطاباً من الاتحاد الأفريقي (كاف) يفيد فيه بتراجعه عن قراره الأخير باستبعاد ملعب استاد الهلال وخوض الفريق لمبارياته داخل ملعبه واعطاء لجنة التفتيش عنه فرصة أخيرة لاصدار قرارها بشأن الملعب.

صحيفة الصيحة