(البجا).. لجنة “حميدتي” باشرت تنفيذ شروط القلد والمُصالحات





كشف مقرر المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا المستقلة، عبد الله أوبشار، عن مباشرة اللجنة التي شكّلها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” تنفيذ شروط القلد والمصالحات.

وأفصح أوبشار لـ(الصيحة)، عن جلوسهم في اجتماع مع لجنة الإدارة الأهلية المكونة من نُظار وعُمد دارفور، وأضاف أن اللجنة وعدت بالجلوس مع الطرف الآخر “مجموعة المسار” خلال اليومين القادمين للوصول إلى التفاوض في إطار المُصالحة المجتمعية، وجدّد أوبشار تمسكهم بمخرجات مؤتمر سنكات، وقال “لا بد من التفاوض مع شرق السودان ليصبح جزءاً من السلطة”.

وفيما يتعلق بإغلاق الشرق، قال أو بشار “متى ما رأينا الحكومة غير جادّة سنلجأ للإغلاق”، وأضاف “لدينا آليات ولجان جاهزة معنية بالتتريس والإغلاق والعصيان المدني والاعتصام”، وأكد رفضهم لأي ملتقى تشاوري، واعتبره وسيلة لتمرير وشرعنة المسار، موضحاً أن المشاكل التي وقعت بالشرق أحدثها المسار، وأشاد بخطوة الحكومة بتجميد المسار وتكوين لجنة مُصالحات لشرق السودان.

صحيفة السوداني