شاهد بالفيديو.. حملها الحاضرون بــ(الشولات).. آلاف الدولارات تنهمر على رأس عريس سوداني من أصدقائه ومتابعون: (كل دولارات السوق الأسود في بيت العريس)





تصدر مقطع فيديو من إحدى المناسبات الخاصة بالسودان قائمة أشهر الفيديوهات وأكثرها تداولاً ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الفيديو الضجة يظهر أصدقاء لعريس سوداني وهم يقومون بإهداء صديقهم أموال بالعملة الصعبة (الدولار) على شكل نقطة.

وقدر المتابعون الدولارات بالآلاف نظراً للكمية المهولة التي ظهرت ساقطة على الأرض, للدرجة التي جعلت الحاضرين يجمعونها في (شولات).

https://fb.watch/at0dAL6sPs/

تعليقات المتابعين اختلفت ما بين مبارك للعريس وما بين ساخر من الأمر وما بين منتقد لكمية التبزير على حد تعبيرهم, حيث يرى المتقدين أن هذه الأموال أولى بها المرضى من أصحاب العمليات الذين لا يجدون ثمن مقابلة الطبيب.

بينما يرى الساخرون أن هذه الكمية من الدولارات غير متوفرة حتى في بنك السودان, وذكروا بحسب متابعات محررة موقع النيلين أن كل دولارات السوق الأسود تم جمعها في منزل العريس السعيد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين