شاهد الفيديو الذي خطف قلوب (العزابة) في السودان.. عريس وعروسته يغنيان في ليلة فرحهم وأمام المعازيم (بين الريد والهوى..عشنا أيامنا سوى)





تداولت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حرك مشاعر المحبين والمقبلين على الزواج, نظراً للكمية الكبيرة من الرومانسية التي حملها المقطع.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول بغزارة أظهر عروس وعروسته يغنيان في ليلة فرحهما وأمام جمع غفير من المعازيم.

العروسين تغنيا برائعة فنان أفريقيا الأول محمد وردي (بين الريد والهوى) التي صاغ كلماتها الشاعر الكبير أبو آمنة حامد, وظهر العروسين منسجمين في الغناء, حيث أظهرا موهبة كبيرة في الأداء بصوتهما الجميل للدرجة التي جعلت البعض يقطع بأنهما فنانين من الأساس.

https://fb.watch/at22rtxvDR/

محررة موقع النيلين رصدت تعليقات المتابعين, وجاءت المباركة لهما بحياة زوجية سعيدة تسبق كل تعليق, حيث أشاد الكثير من المعلقين بروحهما الجميلة وحبهما لبعضهما البعض والذي توج بزواج جميل على حد تعبير المعلقين.

وتمنى المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ليلة جميلة مثل هذه الليلة, وكتبت إحدى الفتيات (ما عاوزة صالة ولا دهب..بس عاوزة راجل يحبني كدة). ليرد عليها شاب: (انتو اتنازلوا لينا من قائمة الطلبات في العرس وبنغنوا ليكم صباح ومساء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين