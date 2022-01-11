شاهد بالفيديو.. بالزي الليموني الأنيق.. الفنانة هدى عربي تسحر الأسافير وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفاصل من الرقص المثير





خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ونجحت في تصدر الترند بمقطع فيديو لها تم تصويره عبر كاميرا احد الحضور في حفلة خاصة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي في كامل أناقتها المعهودة, حيث ظهرت ترتدي طقم باللون الليموني الجذاب.

https://fb.watch/at2T40mYto/

وقدمت الفنانة أعلى المسرح فاصل من الرقص الذي تفاعل معه الحاضرون بالحفل والمتابعون للفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أشاد جمهور مواقع التواصل بأناقة الفنانة وبروحها الجميلة ومزاجها العالي الذي تحي به حفلاتها ما يترك صدى جميل عند أهل المناسبة,

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين