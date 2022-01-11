السعودية: ندعم كل ما من شأنه وحدة وأمن السودان





رحبت المملكة العربية السعودية، بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة.

وعبر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، عن دعمه لكل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

وأوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

وفي وقت سابق، رحب مجلس السيادة، في اجتماعه بالقصر الجمهوري، بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة “لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين”، داعياً لإشراك الاتحاد الأفريقي “لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته”.

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