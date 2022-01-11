توقعات بهطول أمطار وارتفاع درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تُحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغرى على قيمها، فيما تبدأ العظمي في الارتفاع اعتباراً من اليوم في معظم أنحاء خلال الـ24 ساعة القادمة، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على ساحل البحر الأحمر. وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة الثلاثاء وفق صحيفة الصيحة إلى أن من أهم معالم الطقس تعمّق منخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية. ومن المتوقع أن يسود طقس صافٍ ومشمس في كل من “حلفا الجديدة، كريمة، كسلا، ود مدني، القضارف، الأبيض، كوستي، سنار، الدويم، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين، زالنجي، الضعين، بابنوسة، الفاشر، الجنينة، رشاد وشندي”، أما في بورتسودان، حلايب وشلاتين يتوقع أمطار نهارية. ومن المتوقع أن تتعرض كل من “نيالا، النهود، كادقلي، عطبرة، الخرطوم وأبو حمد” إلى أنشطة رياح، وتوقعات بطقس غائم جزئياً بوادي حلفا.

الخرطوم ( كوش نيوز)