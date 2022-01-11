أمم أفريقيا: الجزائر تكتفي بالتعادل مع سيراليون





استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون الثلاثاء، في المجموعة الخامسة لكنها واصلت سعيها لمعادلة الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني. ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة). ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فازت الجزائر بلقبها. ولا يشمل هذا السجل وفق موقع رياضة 24 المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي. وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصاراً وتسعة تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحداً من أبرز المرشحين للقب.

الخرطوم ( كوش نيوز)