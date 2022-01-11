سجن الهدى يطالب باستلام المنتظرين من المعتقلين السياسيين وعدم تحمل مسؤولية اعتقالهم بلاسند قانوني





كشف الأستاذ المحامي أحمد السنوسي، عن مطالبة إدارة سجن الهدى، اليوم الثلاثاء، باستلام المنتظرين طرفها من المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنها لا تتحمل بقاءهم عندها بعد أن رفض القضاء التجديد، لأنه حبس بلا سند قانوني.

وكان رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، قد رفض يوم أمس الاثنين، تجديد حبس وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، و الداعية محمد علي الجزولي و آخرين، عقب (27) تجديد سابق.

وقال “السنوسي”: إن بقاء المتهمين ساعة واحدة في الحبس بعد قرار القضاء يعتبر حجزاً غير مشروع”

الخرطوم: (كوش نيوز)