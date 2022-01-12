(قحت): الإنقلاب سقط والبلاد تعيش في حالة اللا دولة
شددت القيادية بالحرية والتغيير عبلة كرار على ضرورة توحيد المواثيق السياسية كافة سواءً كانت مطروحة من لجان المقاومة أو الحرية والتغيير أو الاجسام المطلبية ، واشارت عبلة في حديثها لـ(الجريدة ) بأن جميع المواثيق السياسية ظلت تدور في فلك واحد، لجهة أن مضمونها متقارب، ودعت القوى المناهضة للانقلاب العسكري لتوحيد مواثيقها السياسية، حتى لا تعمل في جزر معزولة عن بعضها البعض ، ولفتت بأن اكتمال هذه الخطوة سيمكنها من اسقاط الإنقلاب العسكري الذي سقط بالفعل ، وأوضحت ان البلاد الآن تعيش في حالة اللادولة .
من جهته وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير والتجمع الاتحادي جعفر حسن الاتجاه لتوقيع ميثاق سياسي بين لجان المقاومة والحرية والتغيير وتجمع المهنيين بالخطوة الجيدة لجهة أنها ستساهم في توحيد قوى الثورة ، وأكد بأنها ستقود لاسقاط الانقلاب العسكري ، وإعتبر أن أي ميثاق سياسي يضم كافة القوى المناهضة للإنقلاب سيكون بمثابة برنامج يحكم تنسيق العمل المشترك ويحمي القوى الثورية من محاولات الإختراق.
صحيفة الجريدة