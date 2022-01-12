اختناق مروري في الخرطوم وتنسيقيات لجان المقاومة تلغي مليونية اليوم ١٢ يناير





تشهد مدينة الخرطوم، صباح اليوم اختناقاً وازدحاماً مرورياً، في ظل إغلاق السلطات لعدد من الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، طوال الأيام الماضية.

في وقت، ألغت فيه تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، مليونية اليوم ١٢ يناير.

وقالت في بيان لها: “لفعل الثوري يتّخذ أشكالاً عديدة تجتمع كلها في الهدف النهائي وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتصفية أركانه، ولأننا في حالة حرب مع قوات الاحتلال ومليشيات الانقلاب، والحرب خِدعة”.

وأضافت: “فإننا نعلن لجموع الشعب السوداني، إلغاء مليونية 12 يناير المعلنة، والخروج للشوارع في مليونية يوم غد الخميس 13 يناير في جولة أخرى من أجل إسقاط الانقلاب العسكري”.

صحيفة السوداني