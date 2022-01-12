قيادي بالتغيير : “اللاءات الثلاثة” تقود إلى انسداد سياسي





قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو اللجنة القانونية بالتحالف عبد المطلب عطية، إن رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك سيلعب دوراً أساسياً في دفع عملية الحوار الأممي المطروح بين شركاء الانتقال، وأكد في الوقت ذاته أن شعار اللاءات الثلاثة المطروحة حالياً تقود إلى انسداد سياسي بالرغم من أنها شعارات ثورية راديكالية مقبولة لكنها لا تؤدي إلى حلول لأنها تفتقر إلى الرؤية الواقعية السياسية.

وأكد عطية لـ(الصيحة)، عدم وجود تواصل بين الحرية والتغيير والمكون العسكري حالياً، وقال إنّ تعيين رئيس وزراء وتشكيل الحكومة يعتمد على التوافق في الحوار المطروح من قبل المبعوث الأممي, وأضاف “الأطراف الدولية طرحت رؤية للمخرج من الأزمة، وهناك ضغط على كل الأطراف للجلوس للحوار”، وزاد “الأزمة جميعها خلقت خللاً في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري خصوصاً بعد (25) أكتوبر وأصبحت الثقة معدومة، ولكن هذا ليس مبرراً لرفض الحوار لأن الجيش جزء من الدولة”.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة