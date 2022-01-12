أمريكا: سنعمل عبر المبادرة الأممية لتجاوز أزمة السودان الحالية





أبدى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان، براين شوكار، استعداد بلاده التام للعمل عبرها بالتنسيق مع بعثة (يونيتامس) ودول الترويكا والمحيط الإقليمي لدعم جهود السودانيين لتجاوز الأزمة الحالية .

وأفاد إعلام مجلس السيادة، إن شوكار أكد، خلال لقائه عضو المجلس، د. الهاي إدريس، دعم الولايات المتحدة لمبادرة الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين السودانيين.

من ناحيته عبر الهادي إدريس عن تقديره لمواقف أمريكا الداعمة للشعب السوداني، وصولاً لدولة المدنية الكاملة، مشيراً إلى تكوين مجلس السيادة الانتقالي، لجنة برئاسة عضوه مالك عقار للتوصل مع جميع المكونات لتوافق سياسي تام.

صحيفة السوداني