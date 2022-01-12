إغلاق جسر (المك نمر) بالخرطوم لليوم الثالث على التوالي





واصلت السلطات إغلاق جسر “المك نمر” الرابط بين مدينتي الخرطوم وبحري لليوم الثالث على التوالي دون أي توضيح.

وشكا أصحاب مركبات، وعابرو الطريق من استمرار إغلاق السلطات وفقاً لموجهات اللجنة الأمنية بالخرطوم لجسر المك نمر الرابط لليوم الثالث توالياً، ما أدى إلى خلق زحام غير مسبوق بوسط الخرطوم والجسور الرابطة بين المدن الثلاث المسموح بفتحها أمام حركة السير.

ودرجت السلطات في العاصمة على إغلاق الجسور، بالتزامن مع المليونيات المنددة بالانقلاب، للحيلولة دون وصول المشاركين الى القصر الرئاسي.

وتسبب إغلاق الجسر بالحاويات، في اختناق مروري حاد، في المنطقة المحيطة بالجسر.

ومن المقرر أنّ تسير لجان المقاومة مليونية جديدة اليوم الأربعاء ضمن جدول التصعيد المطالب بإزاحة العسكر من السلطة.

صحيفة اليوم التالي