المنتخب يستأنف تحضيراته لمواجهة النسور الخارقة





بلا راحة.. يستأنف المنتخب الوطني تحضيراته لمباراته أمام المنتخب النيجيري في الخامس عشر من الشهر الجاري في ثاني مبارياته في المجموعة الرابعة من بطولة الأمم الإفريقية وبفاصل زمني قصير للغاية بين مباراته أمس الأول أمام المنتخب الغيني في افتتاحية مشوار المنتخبين في البطولة، وسيختتم صقور الجديان مبارياتهم في الدور الأول بمواجهة هي الأعنف أمام المنتخب المصري الذي يقوده محمد صلاح ثالث أفضل لاعبي العالم، بجانب المهاجم الخطير مصطفى محمد، وعدد من المحترفين، بجانب نجوم الأهلي والزمالك، ويأمل صقور الجديان تجاوز الدور الأول؛ بعد ظهور ضعيف في النسخ التي أعقبت التتويج بالبطولة في العام 1970، وبعد ذلك اللقب لم يعد المنتخب السوداني من منتخبات النخبة في البطولة.

* نجم الهلال السابق يظهر مع المنتخب لاعباً وإدارياً في بطولة الأمم الإفريقية

يعمل محمد أحمد بشير، الشهير ببشة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يقوده برهان تية ، ويقدم بشة عملاً جيداً رفقة صقور الجديان ، وظهر في بطولة الأمم الإفريقية في وظيفة جديدة بعد أن دون اسمه في سجل هدافي البطولة في مشاركة سابقة للمنتخب تحت قيادة محمد عبد الله مازدا، الذي يعمل مستشاراً فنياً للمنتخب، ويعتبر مازدا أن بشة أحد أفضل اللاعبين في الجيل الحديث، وساعده كثيراً بعد أن تولى تدريب المنتخب، وهو أمر لا يعلمه كثيرون.

صحيفة اليوم التالي