القانون السعودي.. التحرش عبر الواتساب أو تويتر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 5 سنوات





أكد المحامي السعودي خالد أبو راشد، أن طلب رقم الجوال أو حساب “السناب شات” يُعتبر من ضمن وقائع التحرش التي تستحق عقوبة وفق القانون السعودي.

وأكد، أبو راشد خلال لقاء تلفزيوني على قناة “روتانا خليجية”، أن جملة “أعطني رقم جوالك” تُعد من وقائع التحرش، كما أوضح أن إرسال الألفاظ السيئة عبر الدردشة الخاصة عبر واتساب أو تويتر، يُعد من الوقائع التي يعاقب عليها نظامياً.

وأضاف أن هناك عدة طرق لإثبات وقائع التحرش، من بينها وجود أشخاص شاهدين على ذلك، أو رسائل إلكترونية، أو من خلال كاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن المُحرض على التحرش يعاقَب بنفس عقوبة المتحرش، وذلك حال إثبات وقائع ذلك من خلال التحقيقات.

وأبان أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات و300 ألف ريال، موضحًا أنه يتم تطبيق العقوبة المشددة في حال كانت واقعة التحرش بين شخصين من نفس الجنس، أو ضد طفل، أو ضد نائم أو فاقد للوعي، أو حال كان التحرش من شخص برعيته.

صحيفة البيان