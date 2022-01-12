تصريحات تفطر القلوب لـ “جورجينا” عن مرحلة ما قبل معرفتها رونالدو





كشفت عارضة ​الأزياء الأرجنتينية، جورجينا​ رودريغيز، رفيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأم أولاده، أنها كانت تعيش في مخزن قبل لقائه.

ففي مقطع ترويجي جديد من مسلسل نتفلكس الوثائقي “I Am Georgina”، قالت العارضة البالغة من العمر 27 عاما إنها “حين وصلت إلى مدريد كانت تعيش في شقة بسيطة ثمن إيجارها 250 يورو، إلى أن تغيرت حياتها بمقابلة كريستيانو رونالدو”.

وصرّحت العارضة أنها لم تقدر على دفع ثمن مدفأة أو مكيف أثناء إقامتها في غرفة تخزين شديدة البرودة في الشتاء وحارقة في الصيف.

يذكر أن جورجينا انتقلت من مدينة جاكا إلى العاصمة الإسبانية مدريد بمفردها في مراهقتها لتعمل كمساعدة في أحد المحلات قبل أن تصل إلى ثروتها الحالية.

وأضافت: “وصولي إلى مدريد كان مريعا. كنت أبحث عن شقة رخيصة الثمن لأستقر في شقة كانت تستخدم كغرفة تخزين. كانت شديدة البرودة في الشتاء وشديدة السخونة في الصيف. وتغيرت حياتي في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو رونالدو”.

بدأت جورجينا مواعدة لاعب مانشيستر يونايتد بينما كانت تعمل في أحد محلات Gucci في مدريد وتحصل على 10 يورو في الساعة.

وفي المسلسل الوثائقي، الذي سيعرض على شبكة نتفلكس يوم 27 يناير الجري، تستعين جورجينا بمقاطع من حياتها من ضمنها وهي تمر من أمام قافلة السيارات الخاصة برونالدو ومقاطع لها وهي تمارس الباليه.

ومن المقرر أيضًا أن تحكي الموديل عن تحولها من مراهقة فقيرة إلى صاحبة 30 مليون متابع على انستغرام. وكما تقول: “هذه ليست النهاية، بل هي البداية.”

وكشفت أيضًا رودريغيز الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل “أنا جورجينا” الذي يحمل عبارة “كنت أبيع حقائب في شارع سيرانو والآن أجمعها”.

وفي إحدى اللقطات، تبكي بينما يُقرأ لها خطاب من أحد الأطفال الذي كتب: “أنت فائقة العطف يا جورجينا. أتمنى لو كان العالم كله مثلك.”

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في جانفي 2017 ، عندما حضرت معه إلى حفل جائزة “الكرة الذهبية” التي توج بها البرتغالي.

صحيفة البيان