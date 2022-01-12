نبيل أديب: عمل اللجنة متعثر ولن نقدم تقريراً أو نستلم أي دعم إلا لرئيس الوزراء





قال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، نبيل أديب، إن عمل اللجنة متعثر لعدم وجود حكومة.

وأضاف أديب لـ(السوداني)، إن اللجنة وصلت مرحلة فحص الأدلة المادية، وإن ذلك يحتاج الى خبراء أجانب، وهؤلاء تتعامل معهم الحكومة لأنها تعمل على توفير الدعم اللوجستي الشامل للجنة.

وقال إن اللجنة لن تقدم أي تقرير لأي جهة، ولن تستلم أي دعم من أي جهة إلا رئيس الوزراء، منوهًا لإمكانيتها لتوفير الدعم الداخلي لإدارة اللجنة، إلا أنه يصعب عليها توفير الدعم الخارجي.

الخرطوم: مشاعر أحمد

صحيفة السوداني