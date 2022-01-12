السودان .. تعريفة الكهرباء تهدّد 6 آلاف فدان فول مصري





ومحاصيل متنوّعة

أعرب مدير زراعة عبري بمحلية حلفا سمير أحمد عثمان، عن تخوّفه من الزيادة المفاجئة في تعريفة الكهرباء، لجهة أنّها تهدّد عددًا من المشاريع بعد زراعة 5600 فدان من محصول الفول المصري.

وقال سمير بحسب وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، إنّ العمل يسير بصورةٍ طيبةٍ في كافة المشاريع حيث تمّت زراعة 5600 فدان من محصول الفول المصري، وهى الآن في الرية الرابعة، وحوالي 3000 فدان قمح وأكثر من 2000 فدان خضروات ومحاصيل متنوعة.

وأضاف” يشتكي المزارعون من التكلفة العالية، مما ينعكس سلباً على الموسم خاصة في عدم توفر الجازولين”.

ومؤخرًا، طبقّت وزارة الطاقة والنفط زيادة مفاجئة في أسعار الكهرباء مع بداية العام الجاري.

باج نيوز