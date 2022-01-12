بالصور .. زواج الممثلة السودانية الشهيرة “فضيلة” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي





أشعل زواج الممثلة “فضيلة” التي ظهرت من خلال مسلسل “فضيل”، مع النجم عبدالله عبدالسلام، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانعقدت الدهشة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على العريس الذي يصغرها كما عبرت تعليقاتهم.

ونقلت مصادر عن عقد قران الممثلة السودانية ماجدة يحى، الشهيرة بـ (فضيلة ) يوم أمس الثلاثاء، على الشاب الوجيه عبدالقادر وزيري، وتداول رواد التواصل صورهم بكثافة، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)