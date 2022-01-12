إطلاق نار في المدينة المضيفة لمنتخب تونس بأمم إفريقيا





ذكرت وسائل إعلام محلية أن دوي إطلاق نار سُمع الأربعاء، في مدينة بويا التي تقع جنوب غربي الكاميرون وتستضيف 4 منتخبات مشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا.

والأحد، انطلقت البطولة وسط مخاوف أمنية، لا سيما في المناطق الغربية حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017.

وتستضيف مدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، فرق المجموعة السادسة التي تضم تونس ومالي وغامبيا وموريتانيا.

وتقع بويا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة ليمبي الساحلية، التي تقام فيها مباراتان من مباريات المجموعة السادسة الأربعاء.

باج نيوز