



الموضوع وأضح جدًا.. السلطة العسكرية القائمة، عاوزة تعقد حياة الناس في الخرطوم ياغلاق الطرق والجسور..!

+الغرض شنو؟!!!

*انتو بترسو نحن كمان بنترس.. انتو بتقفلو الشوارع، نحن كمان بانقفل الجسور، بدون سبب بمزااااجنا.

*انتو عاملين فيها مجانيين، نحن اجن منكم.

*كان راكبين راس، نحن كمان راكبين رأسين..!

*الطريقة السودانية في العناد والمكاواة، الرهيفة تنقد، كان غلبك سدها وسع قدها، البجيك متشمر اطلع ليه عريان.

الغرض النهائي: توسيع قاعدة الفئات المتضررة من سياسة التتريس المتبادل ، حتى يكون لها مصلحة في فرض التسوية والتهدئة على الجميع أو فليسقط سقف الوطن علي الجميع..!

ضياء الدين بلال