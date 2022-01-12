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كان راكبين راس، نحن كمان راكبين رأسين..!
الموضوع وأضح جدًا.. السلطة العسكرية القائمة، عاوزة تعقد حياة الناس في الخرطوم ياغلاق الطرق والجسور..!
+الغرض شنو؟!!!
*انتو بترسو نحن كمان بنترس.. انتو بتقفلو الشوارع، نحن كمان بانقفل الجسور، بدون سبب بمزااااجنا.
*انتو عاملين فيها مجانيين، نحن اجن منكم.
*كان راكبين راس، نحن كمان راكبين رأسين..!
*الطريقة السودانية في العناد والمكاواة، الرهيفة تنقد، كان غلبك سدها وسع قدها، البجيك متشمر اطلع ليه عريان.
الغرض النهائي: توسيع قاعدة الفئات المتضررة من سياسة التتريس المتبادل ، حتى يكون لها مصلحة في فرض التسوية والتهدئة على الجميع أو فليسقط سقف الوطن علي الجميع..!
ضياء الدين بلال
تعليق واحد
رحل حمدوك (الحيطة القصيرة) لصحفيي نظام الإنقاذ البائد . والدفاع عن العسكر بعد انقلاب البرهان اصبح بمثابة انتحار صحافي) …..