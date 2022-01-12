طه فكي لـ”برهان”: الأداء جيّد





أعرب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم المكلّف، طه فكي شيخ طه، عن رضاهم لمستوى المنتخب أمام غينيا بيساو بأمم إفريقيا.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي، الأربعاء، وفق الموقع الرسمي للاتحاد.

وأضاف” أجرى طه فكي شيخ طه الرئيس المكلّف للاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، اتّصالاً ببعثة المنتخب الوطني، وتحدّث إلى عبدالرحيم عثمان رئيس البعثة، ومدرب المنتخب برهان تية، والمستشار الفني محمد عبدالله مازدا”.

وتابع” أشاد فكي بالأداء الجيد لصقور الجديان أمام غينيا بيساو في بداية مشوار كأس الأمم الافريقية واطمأن على أوضاع البعثة”

والثلاثاء، حسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة السودان وغينيا بيساو ضمن الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقيا.

باج نيوز