“حبوبة” سودانية تحقق نجاحاً باهراً في زراعة و إنتاج الموز





حققت “مُسِنة” سودانية نجاحاً باهراً في إنتاج الموز، بشكل طبيعي، من غير الاستعانة بسماد أو مبيدات، بفناء منزلها الكائن بالخرطوم. وقالت السيدة “صابرين” بقروب الزِّريع السوداني الشهير على فيسبوك: (في ناس يدهم خضراء لو زرعوا حجر في الارض بقوم). وأضافت: دي امي بتول (حبوبتي) ما شاء الله من غير مواد مبيدات او سماد، موز عضوي 100% بتحب الزراعة وماشه معاها زارعة موز ، رمان ، ليمون، جوافة، بالإضافة إلى الخضروات. ولاقى انتاجها احتفاءً كبيراً وتحفيزاً من قبل المتداخلين من رواد التواصل الاجتماعي.

الخرطوم: (كوش نيوز)