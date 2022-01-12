تجميد زيادة أسعار الكهرباء





قرّر إجتماع للجنة مراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني، إلى حين عرضها على مجلس السيادة.

وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد محمد أحمد “برطم” إجتماعا بالقصر الجمهوري اليوم، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المالية، الطاقة والزراعة والغابات، بحضور والي الولاية الشمالية المكلف عوض أحمد محمد قدورة.

وقرّر الإجتماع تجميد قرار المالية بزيادة التعرفة إلى حين عرضها على مجلس السيادة.

وأوضح والي الشمالية المكلف في تصريح صحفي، أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن إنعكاساتها السالبة على القطاعين الزراعي والصناعي. وقال إن الإجتماع قرّر أن يتم تجميد هذه الزيادة فوراً واعتباراً من اليوم.

الصيحة