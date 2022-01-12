الجمارك: مواطنون وقعوا فريسة لتجار عربات (البوكو)





قطع مدير دائرة الولايات بمكافحة التهريب بشرطة الجمارك العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد، بعدم زيادة الدولار الجمركي، وقال “لا يوجد ما يستدعي ذلك حالياً”، وأضاف أنها شائعات ليس لها سند ولا مرجعية.

وأكد بدوي في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، عدم عودة تقنين وتخليص عربات “بوكو حرام”، وأشار إلى تواصل إجراءات ضبط كل العربات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ونوه لوجود كثير من الأشخاص وقعوا فريسة لتجار “بوكو حرام”، وقال “لا مجال لتخليص هذه العربات مرة أخرى”.

الصيحة