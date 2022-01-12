أمم أفريقيا.. موريتانيا تخسر أمام غامبيا





خسر المنتخب الموريتاني أمام نظيره الغامبي بهدف دون مقابل، في افتتاح مشواره في كأس الأمم الأفريقية، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وذلك على ملعب ليمبي ستاديوم بمدينة ليمبي الكاميرونية.

وتلقى المنتخب الموريتاني هدفاً مبكراً في الدقيقة العاشرة بتسديدة من قبل المهاجم الغامبي أبلي جالو، ولم تفلح محاولات المرابطون في العودة للمباراة على الرغم من المحاولات العديدة وبشكل خاص في الشوط الثاني.

وبهذه الخسارة، يحل المنتخب الموريتاني بالمركز الثالث بدون نقاط فيما يحل المنتخب التونسي في المركز الرابع بعد اعتباره منسحباً أمام منتخب مالي، الذي يتصدر المجموعة مع المنتخب الغامبي ورصيد كل منهما (3) نقاط.

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