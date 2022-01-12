المعتقلون بسجن الهدى يدخلون في إضراب عن الطعام





انتدب المعتقلون بسجن الهدى أربعة منهم لمقابلة مدير السجن العميد منتصر عبدالغفار، محتجين على بقائهم قيد الحبس بعد رفض القضاء التجديد لهم في مخالفة صريحة للمادة 165/1. وقد بين مدير السجن عدم تحمله مسؤولية بقائهم غير المشروع وقام على الفور بتحويلهم من السجن إلى الشرطة الأمنية بإعتبارها الجهة التي قامت بتسليمهم للسجن وبينما المعتقلون في طريقهم إلى الشرطة الأمنية تم إرجاعهم إلى السجن بدعوى أن هنالك تجديد تم من رئيس الجهاز القضائي الذي رفض سابقا !!. فأعلن المعتقلون بسجن الهدى على الفور الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على هذا التسييس للأجهزة العدلية والظلم البين الواقع عليهم إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى إستكمال التحريات. وطالب المعتقلون بسجن الهدى بالإطلاق الفوري لسراحهم أو تقديمهم فورا إلى محاكمة عادلة، وهم يحملون الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لتدخله السافر في عمل الأجهزة العدلية، ومولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء الذي ظل قضاته يجددون الحبس دون مثول المتهمين أمامهم في مخالفة صريحة للقانون ومولانا خليفة أحمد خليفة الذي ظلت نيابته تماطل وتسوف في التحريات لإطالة أمد حبسهم فالثلاثة يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن ما لحق بالمعتقلين من ظلم وتعسف وعن سلامتهم الشخصية بعد دخولهم في إضراب عن الطعام ولن يرفع المعتقلون الإضراب عن الطعام إلا في منازلهم أو قاعة المحكمة . المعتقلون بسجن الهدى : 1/ الترمذي محمد نور 2/ جمعة عريس فضل الله 3/ الطيب السيد ودبدر 4/ د. جمال أحمد الشهيد 5/ د.عبدالرحيم عمر محي الدين 6/ مالك عثمان محجوب 7/ د.أسامة عثمان مساعد 8/ د.محمد علي الجزولي 9/ د.صديق صالح الفكي 10/ أنس عمر فضل 11/ خالد محمد نور علي .

الخرطوم: (كوش نيوز)