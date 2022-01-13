حزب الامة القومي يرحب بالمبادرة الاممية





اعلن اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي ترحيبهم بمبادرة البعثة الأممية للحوار في السودان.

وقال في تصريح (لسونا) اننا ابدينا استعدادنا للتعاون مع المبادرة في اطار اجماع القوى السياسية السودانية واشار ان الحزب تلقى دعوة من المبعوث الاممي فولكر بيرتس حول اطلاق حوار سياسي بين مكونات العملية السياسية في البلاد تحت رعاية الامم المتحدة وانه سيتم لاحقا التشاور معهم حول فحوى تلك المبادرة.

وثمن برمة مجهودات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد وإنجاح الفترة الإنتقالية.

الخرطوم 12-1-2022 (سونا)