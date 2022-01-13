سياسية
الخطيب: حل الأزمة في الاسقاط الجذري للإنقلاب
قال المهندس محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني بأن المبادرات العالمية والإقليمية والدولية التي تطرح على السودانيين تهدف في الحقيقة إلى المحافظة على مصالح تلك الجهات التي تقدمها، لكنها لن تستطيع حل الأزمة في السودان.
وأضاف الخطيب في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم، أن حل الأزمة السودانية في التغيير الجذري وإسقاط الانقلاب وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، وكشف السكرتير السياسي للحزب الشيوعي أن حزبه يجري مشاورات واجتماعات لتوحيد قوى الثورة بغرض الوصول للأهداف المرجوة.
الخرطوم: الحاج عبدالرحمن
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
المشكلة ليست الانقلاب لانه في السابق لم يكن موجودا وكان يحكم زولك المخلص للشيوعية الكاره للاسلام حمدوك ورغم ذلك فشل وفشلتم .. المشكلة الحقيقية يا دكتور في عدم معرفتك بالمشكلة الحقيقية التي تتمثل في وجودكم كحزب شيوعي ظل يتامر علي البلد وشعبها ويتعاون مع الخارج لدعم الحرب كما فعلتم مع الحركة الشعبية وتمرد دارفور وسميتوها حركات تحريرا السودان وصرح هالككم بقصده تحريره من العرب والمسلمين تسميتكم لحاملي السلاح حركات الكفاح المسلح هو خطا استرتيجي يدفع ثمنه الشعب الان والان دعمكم لعبد الواحد نور هو استمرار نهجكم الرامي لتفكيك البلد ووقف تقدمها…. ودليل واضح اخر علي تامركم علي هذا الشعب هو استقدامكم للبعثة الاستعمارية التي تتفق معكم في اهدافكم لايقاد الفتن واشعال الحروب نكاية منكم ومنهم وحقد علي هذا الشعب المسلم المعتز بهويته واسلامه والذي لن ينقاد لكم ابدا ابدا مهما تعاونتم مع العملاء ودول الاستكبار …. فهمت يا دكتور المشكلة الحقيقية في وجودك شخصيا وفكرك الشيوعي وممارستك العمالة وحربك المفتوحة علينا…اللهم خلصنا من الشيوعيين والبعثيين والعملاء والجواسيس والبعثةوالاستعمارية عاجلا غير اجل
شيوعي خَرِف .