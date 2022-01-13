الخطيب: حل الأزمة في الاسقاط الجذري للإنقلاب





قال المهندس محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني بأن المبادرات العالمية والإقليمية والدولية التي تطرح على السودانيين تهدف في الحقيقة إلى المحافظة على مصالح تلك الجهات التي تقدمها، لكنها لن تستطيع حل الأزمة في السودان.

وأضاف الخطيب في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم، أن حل الأزمة السودانية في التغيير الجذري وإسقاط الانقلاب وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، وكشف السكرتير السياسي للحزب الشيوعي أن حزبه يجري مشاورات واجتماعات لتوحيد قوى الثورة بغرض الوصول للأهداف المرجوة.

الخرطوم: الحاج عبدالرحمن

صحيفة الجريدة